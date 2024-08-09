C начала года в Москве построили 48 социальных объектов

За семь месяцев этого года в столице завершилось строительство 48 социальных объектов — зданий школ, детских садов, а также медицинских, спортивных и культурных учреждений. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Социальная инфраструктура столицы развивается как за счет средств городского бюджета, так и благодаря частным инвестициям. В общей сложности за семь месяцев 2024-го в городе возвели 48 социальных объектов: 23 здания школ и детских садов, восемь медицинских и 10 спортивных объектов, а также семь объектов культуры. Например, в текущем году завершено строительство таких знаковых сооружений, как три объекта нового кампуса Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана — это центральный кластер, “Квантум-парк” и многофункциональный комплекс для студентов, а также дворца тенниса в “Лужниках”, Дворца спорта и образования Ирины Винер в районе Троицк, физкультурно-оздоровительного комплекса “Раменки”. Кроме того, новая детская поликлиника, возведенная по московскому стандарту, появилась в Бирюлеве Восточном», — рассказал Владимир Ефимов.

До конца года планируется завершить строительство флагманского центра на базе городской клинической больницы имени В.М. Буянова и ледового дворца в Мневниковской пойме. Современные культурно-досуговые центры появятся в Северном Бутове и Южном Медведкове.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что проекты реализуются таким образом, чтобы жители новых кварталов и районов с уже сложившейся застройкой получали все самые важные и необходимые городские сервисы в шаговой доступности.

«Общая площадь объектов социального назначения, получивших разрешение на ввод с начала года, превышает 450 тысяч квадратных метров. При этом более 60 процентов от общего объема построено за счет средств инвесторов. Среди них — школа-гигант на 1200 мест в районе Коммунарка, музейно-выставочный центр “Коллекция”, универсальный культурно-спортивный центр “Чайка” и другие», — отметил Антон Слободчиков.

Продолжается возведение многопрофильного комплекса детской городской клинической больницы святого Владимира и двух корпусов Московской городской онкологической больницы № 62. Их строительство планируется завершить в следующем году.

Помимо этого, начались работы по комплексной реконструкции Центрального московского ипподрома на Беговой улице. Специалисты также завершают проектирование нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Ранее Сергей Собянин рассказал об итогах работы Комплекса градостроительной политики и строительства за семь месяцев этого года и планах на ближайшую перспективу.