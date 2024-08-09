Ленинградский вокзал закроют 11 августа на масштабную реконструкцию

Пассажирское здание железнодорожного Ленинградского вокзала 11 августа закроют на ремонт, после которого его объединят с системой Московского транспорта. Пригодные поезда, а также поезда дальнего следования по-прежнему будут приходить и отходить строго по расписанию. При этом маршрут к поездам изменится. Новая навигация подскажет пассажирам выход к поездам дальнего следования.

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Нынешние состояние Ленинградского вокзала не отвечает требованиям безопасности и комфорта пассажиров. Беспорядочная застройка восточной площади и хаотичная сдача площадей в аренду портили имидж основного железнодорожного узла, который связывал туристические и деловые потоки столицы. Именно поэтому было принято решение создать функциональное зонирование и понятное разделение транзитной и коммерческой функций, сохранив при этом исторический облик здания.

Во время ремонта проход к поездам дальнего следования будет по улице вдоль вокзала. Кассы дальнего следования, камеры хранения, залы ожидания, уборные, магазины и кафе будут работать на соседних Ярославском и Казанском вокзалах. В столичном дептрансе отмечают, что масштабный проект реконструкции реализуется совместно с РЖД. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, Комсомольская площадь или, как ее давно называют москвичи, площадь трех вокзалов является важнейшим транспортным узлом столицы. Кроме пригородных и поездов дальнего следования каждый день отсюда отправляются скоростные "Сапсаны" и "Ласточки". Через Ленинградский вокзал также проходят маршруты автобусов, две линии метро, Кольцевая и Сокольническая, а также третий Московский центральный диаметр.

"В рамках развития узла мы интегрируем Ленинградский вокзал в систему Московского транспорта по задаче мэра Сергея Собянина. Этим займется Московский метрополитен - крупнейший перевозчик города", - уточнил заммэра.

Архитектура и история Ленинградского вокзала всегда обращали на себя внимание многочисленных туристов и москвичей. Например, он является по стилю близнецом Московского вокзала в Санкт-Петербурге. По проекту архитектора Константина Тона их строили одновременно. Вышел строгий двухэтажный фасад с арочными окнами с гирьками в первом этаже и сдвоенными - во втором. Центральную часть здания украшает двухъярусная башенка с часами и флагштоком. Во второй половине 70-х годов ХХ века Ленинградский вокзал был реконструирован. В прежнем виде сохранилась лишь часть здания, выходящая фасадом на Комсомольскую площадь. Было достроено левое трехэтажное крыло, где разместились гостиница, зал для транзитных пассажиров, медпункт и другие службы. В августе 1975 года открылись верхний и нижний кассовые залы. На месте дебаркадера был построен просторный главный зал. Для удобства пассажиров вокзал был соединен подземными переходами со станциями метро.