МЧС Москвы предупредил быть осторожнее на дорогах из-за непогоды

По прогнозу синоптиков, в Москве ожидаются кратковременные дожди, ливни и грозы, поэтому на дорогах стоит быть осторожнее. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил МЧС Москвы.

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Из-за неблагоприятныых метеорологических явлений рекомендуется снизить скорость движения на автомобиле и держать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также не обгонять, не перестраиваться и не использовать внезапные маневры. Парковать автомобили рекомендуется вдали от деревьев.

Пешеходам, находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, и, по возможности, держаться подальше от деревьев.

Родителей предупредили быть осторожнее с детьми и не оставлять их без присмотра.

— При необходимости звоните по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве, — сообщил МЧС России в своем Telegram–канале.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в субботу жителей и гостей столицы ожидает отличная погода, а в воскресенье она испортится. Ожидается гроза, кратковременные дожди и повышенное давление.