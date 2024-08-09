На юге столицы модернизируют очистные сооружения

В районе Нагатинский Затон модернизируют очистные сооружения. Площадь объекта составит 14,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

— На месте пруда-отстойника возведут очистные сооружения с отводящими и подводящими водосточными коллекторами. Модернизация проводится в рамках обновления городской инженерной инфраструктуры. На данный момент утвержден проект планировки территории линейного объекта на участке площадью 4,16 гектара, — уточнила Юлиана Княжевская.

Она также уточнила, что в комплекс работ входит прокладка водосточной сети протяженностью около 900 метров.