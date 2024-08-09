Синоптик Шувалов предупредил о грозах в Москве в начале следующей недели

В субботу жителей и гостей столицы ожидает отличная погода, а в воскресенье она испортится. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ожидается, что в ночь с субботы на воскресенье погода начнет ухудшаться, а окончательно испортится уже в воскресенье.

— В субботу у нас хороший солнечный день с температурой днем в Москве до +25 °С. Но начнет падать давление, и к вечеру подойдет фронтальная зона с запада. Пойдет дождь, который с перерывом будет продолжаться и в воскресенье. В воскресенье температура уже не выше +18...+20 °С, — рассказал Шувалов.

Он отметил, что ветер станет особенно заметен в воскресенье, порывы достигнут 12—14 м/с. Также ожидается гроза, кратковременные дожди и повышенное давление.

По словам специалиста, температура воздуха в начале августа находится в пределах нормы.

— Отклонение очень незначительное. Это -1...-1,5 градуса, то есть считается, что в пределах нормы. Но все-таки, учитывая жаркий характер предыдущих летних месяцев, заметно отличается. И учитывая грядущее понижение температуры, похоже, что особым теплом нас не побалует, — цитирует Шувалова RT.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что первые заморозки в столице ожидаются в первых числах сентября.

В предстоящие выходные в Москве будут идти дожди с грозами, возможны подтопления в некоторых районах города. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил синоптик Александр Ильин.