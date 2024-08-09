Более 700 крыш жилых домов капитально отремонтируют в Москве в этом году

Свыше 700 крыш жилых домов капитально отремонтируют в столице в текущем году, рассказал заммэра Петр Бирюков. Рабочие привели в порядок уже около 280 крыш, добавил он.

"В этом году в рамках региональной программы капремонта приведем в порядок 712 кровель, из них 427 — плоские наплавляемые крыши и 285 — металлические скатные. В настоящее время завершены работы по ремонту 277 кровель — 166 плоских и 111 металлических скатных", – уточнил заммэра.

Так, осуществляется полная замена покрытия, ремонтируются ограждения, стыки, а также места примыкания кровли к фронтонам и карнизам.

Работы на плоских крышах носят сезонный характер, поскольку температура обязательно должна быть выше 0 градусов. Начинаются они со снятия гидроизоляции и нескольких старых слоев покрытия. Затем рабочие оценивают, в каком состоянии находится пескобетонная стяжка, и в случае необходимости заменяют ее. После этого крышу покрывают полимерно-битумным материалом.

У ремонта металлических крыш нет сезонности. Поверхность покрывают оцинкованным металлом, а чердачное перекрытие утепляют.

В этом году также планируется капитально отремонтировать 13 домов с кессонами. Речь идет о декоративных элементах, представляющих собой ячейки квадратной, прямоугольной или иной формы. Ими могут быть оформлены своды арок или нижние поверхности балконных плит.

Одно из таких зданий – особняк на Кутузовском проспекте, 30. Его построили в 1953 году по индивидуальному проекту в стиле поздней неоклассики. Это здание переменной этажности с внутренним двором.