В Москве поженились 859 пар 8 августа

В Управлении столичного ЗАГС рассказали, что в Москве 8 августа поженились 859 пар.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Кроме того, в этот день столичные ЗАГСы провели пилотные регистрации брака на новой площадке современного пространства «Дворец культур». Там поженились первые 14 пар», — рассказала начальник управления Светлана Уханева.

Заключить брак 24 августа планируют более 1000 пар, в том числе 54 пары — во Дворце бракосочетания №1.

Ранее сообщалось, что на необычных площадках Москвы поженились около 53 тыс. пар за пять лет.