Сергунина рассказала о семимиллионном участнике проекта «Активный гражданин»

Число участников проекта «Активный гражданин» превысило семь миллионов. Об этом в пятницу, 9 августа, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

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По словам заммэра, за 10 лет в проекте провели более 6,6 тысячи голосований, связанных с благоустройством, цифровизацией, здравоохранением и другими темами.

— Семимиллионным участником сообщества стал житель района Ясенево, работающий шеф-кондитером в одном из ресторанов столицы, — отметила Сергунина.

Голосование за лучшую киноплощадку столицы началось в проекте «Активный гражданин» в рамках конкурса «Москва — город кино: лучший кинотеатр». В настоящее время в городе расположены порядка 600 кинозалов и 128 кинотеатров, среди которых 21 площадка претендует на победу в голосовании.

Жители столицы в рамках проекта «Активный гражданин» выбрали места для размещения 47 межрегиональных круглогодичных ярмарок. Среди выбранных районов Москвы: Бабушкинский, Дмитровский, Бескудниковский, Бирюлево Западное, Чертаново Южное, Зябликово, Преображенское, Савелки, Лосиноостровский, Марьина Роща и другие.