Москвичей предупредили о грозовых дождях на выходных

Переменная облачность и кратковременный дождь ожидают жителей Москвы и Подмосковья в пятницу, 9 августа. Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

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«Температура воздуха в Москве составит от 22 до 24 градусов тепла, по области от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ветер северо-западный, северный 6–11 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В то же время центр «Фобос» предупреждает, что самые сильные грозовые дожди ожидаются в столице в воскресенье и понедельник. В сумме они принесут свыше декадной нормы осадков.

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