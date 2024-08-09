Известный по киножурналу «Ералаш» двор на Новоалексеевской улице благоустроят

Известный двор на ул. Новоалексеевская, где снимались многие выпуски детского киножурнала «Ералаш», благоустроят. Об этом во время общения с местными жителями рассказал общественный инспектор СВАО по вопросам ЖКХ Александр Сапронов.

© Вечерняя Москва

— Двор этот знаковый, его знают многие жители северо-востока, многие жители столицы и многие жители, которые живут в России, потому что все смотрят «Ералаш» и помнят все эти известные, яркие сюжеты из этого детского киножурнала. Здесь мы хотим сохранить основные объекты: этот акведук, в минимальной такой миниатюре, старые фонтанчики, которые используют жители как объекты притяжения. Сделать в новом формате, но с современным безопасным городским благоустройством, — сказал Сапронов.

Он подчеркнул, что при комплексном благоустройстве всегда стараются учесть интересы всех категорий жителей.

— Отдельно сделать небольшое зонирование, чтобы детишки маленькие играли на отдельной площадке, дети постарше были отдельно, и самые взрослые ребята, которые занимаются спортом, активным образом жизни, были тоже отдельно. При этом сохранить и создать отдельные зоны для лиц старшего поколения. Сегодняшний стандарт московского благоустройства – это создание структуры в одном месте для всех категорий жителей, — пояснил он.

В историческом дворе жители хотят сохранить все, что есть, и к Сапронову обратились как к эксперту, чтобы он помог в благоустройстве двора. Двор уникальный, и эту уникальность хочется сохранить.

Уникальный дворик по адресу ул. Нововоалексеевская, д. 18 был построен в 1978 году. Его спроектировали студенты-архитекторы. Необычное место, оснащенное системой бассейнов и фонтанов с разноцветной мозаикой, называли первым советским аквапарком.