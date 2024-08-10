Названы самые популярные клички домашних кошек москвичей

Самой популярной кличкой для кошек в 2024 году стала Муся, рассказала председатель комитета государственных услуг столицы Елена Шинкарук. Ее слова приводятся на сайте мэра города.

© Мослента

«По статистике, самой популярной кличкой в 2024 году для кошек стала Муся — около 1,5 тысячи кошек с такой кличкой записали москвичи в госветклиники онлайн в этом году», — рассказала она.

В топ-10 также вошли Алиса, Симба и Персик. Самыми популярными породами стали шотландская вислоухая, мейн-кун и египетский мау.

Ранее сообщалось, что почти половину москвичей привлекают женщины с котами.