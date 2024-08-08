Лестницу у пешеходного перехода на улице Маршала Федоренко установили по просьбе москвичей

Лестницу у пешеходного перехода на улице Маршала Федоренко в районе Западное Дегунино установили по просьбе москвичей, передает корреспондент агентства городских новостей «Москва».

Как уточняется, раньше путь через проезжую часть у дома 12 был небезопасен из-за уклона, на котором пешеходы поскальзывались и могли получить травмы.

Жители района Западное Дегунино 8 августа встретились, чтобы осмотреть обновленный подход к «зебре». Заместитель председателя общества инвалидов района Западное Дегунино Любовь Архипова рассказала, что с просьбой о помощи в его усовершенствовании они обратились к члену Общественного совета САО Москвы Милене Авимской.

— Милена Юрьевна поддержала наш запрос, и вот долгожданная лестница установлена. Мы этому очень рады, потому что здесь расположен популярный в районе торговый центр, который все мы посещаем. В осеннее и зимнее время на островке, ведущем к переходу через дорогу, бывало скользко, и возникал риск не только споткнуться, но и выкатиться под колеса проезжающего транспорта. Теперь этот вопрос решен, мы благодарны Милене Юрьевне за помощь, а властям города за своевременную реакцию на нашу просьбу, – отметила одна их жительниц района.

Безопасный спуск к пешеходному переходу выполнен в металле и, по словам местных активистов, значительно облегчит движение пешеходов.