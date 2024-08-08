ЦОДД призвал москвичей пользоваться метро из-за дождя 8 августа

В связи с дождем в отдельных районах Москвы Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в четверг, 8 августа, призвал москвичей отложить поездки на автомобилях и отдать предпочтение метро.

— В городе местами идет дождь — рекомендуем выезжать позже или воспользоваться метро, — говорится в сообщении.

Интенсивное движение в настоящий момент наблюдается на 1-й Тверской-Ямской улице, ТТК в районе улицы Сущевский Вал и на внешней стороне 30-го километра МКАД. Рабочее движение зафиксировано на Волгоградском проспекте, Рублевском и Каширском шоссе.

— За ситуацией на дороге следят экипажи дорожного патруля и ситуационный центр ЦОДД, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за грозы до вечера четверга, 8 августа.

В предстоящие выходные в Москве будут идти дожди с грозами, возможны подтопления в некоторых районах города. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил синоптик Александр Ильин. По его словам, в пятницу, 9 августа, в столице ожидаются кратковременные дожди, также возможны и грозы.