Собянин рассказал о проектах НКО Москвы в поддержку СВО

Более 60 некоммерческих организаций (НКО) Москвы помогают участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Об этом в четверг, 8 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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— Одна из НКО собрала добровольцев, которые вяжут одежду и маскировочные сети для наших бойцов, — рассказал глава города.

Собянин рассказал о том, что многие НКО проводят специальные мероприятия по реабилитации военнослужащих, а также помогают им быстрее привыкнуть к непривычным условиям жизни. Адаптироваться также помогают терапевтические занятия со специалистами.

Помимо этого, в Москве продолжает активную работу центр помощи «Много Мама». Благодаря этой благотворительной организации жены частников СВО и многодетные мамы могут получить профессиональную консультацию у психологов и специалистов по воспитанию детей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Глава московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов провел встречу в ГБУ «Социально-реабилитационный центр ветеранов имени Михайлова», посвященную обсуждению темы помощи вернувшимся участникам СВО.