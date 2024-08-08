Мероприятия в честь 100-летия автобуса перенесли в Москве

В Москве праздничные мероприятия в честь 100-летия автобуса перенесли. Об этом в четверг, 8 августа, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

— Переносим ретропарад автобусов, мероприятия на речных вокзалах и экскурсии с 10 августа на середину месяца, — говорится в сообщении.

Такое решение было принято в связи с неблагоприятными прогнозами погоды на ближайшие выходные. Позже представители ведомства опубликуют обновленное расписание мероприятий, передает официальный Telegram-канал московского Дептранса.

8 августа синоптики прогнозируют сильный дождь с грозой в Москве, для передвижения по городу рекомендовали использовать подземный транспорт.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил о магнитной буре слабого уровня 9 августа во второй половине дня.

В предстоящие выходные в Москве будут идти дожди с грозами, возможны подтопления в некоторых районах города. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил синоптик Александр Ильин.