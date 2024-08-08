В Москве на выходные, 10 и 11 августа, ожидаются дожди и грозы. Некоторые районы столицы может подтопить, рассказал синоптик Александр Ильин. Об этом пишет «Прайм».

Метеоролог отметил, что в пятницу, 9 августа, температура воздуха ожидается в районе +24°, ночью она опустится на 7 градусов, начнутся дожди.

Суббота, по его данным, «пройдет тепло и тихо, дожди прольют лишь в области». Однако ближе к ночи в столицу придет холодный атмосферный фронт. В воскресенье утром москвичей «разбудит дождь, завывания ветра».

Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», рассказал, в свою очередь, что в выходные «наступит перелом в той однообразной погоде, что тянется в Москве едва ли не с начала августа».

По словам синоптика, в субботу в столичном регионе будет хороший яркий день без дождя с температурой от +25° до +27°.

В воскресенье ожидаются сильные дожди (и уже не в одном-двух местах в городе, как 6 и 7 августа), температура «нырнет» вниз вплоть до +15°.

Прохладным, заметил Шувалов, будет и понедельник, 12 августа, но с меньшим количеством осадков. И только во вторник погода «приободрится» и к середине недели вернет в столицу лето, констатировал метеоролог.