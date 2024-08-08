На фестивале "Москва 2030" представят стратегию развития столицы

На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030", который проходит с 1 августа по 8 сентября, покажут, как в столице в ближайшие годы будет развиваться медицина, образование и социальная сфера, сообщает газета "Ведомости".

В 2023 году в столице планируется провести модернизацию 50 школ, а затем ежегодно в столице будут обновлять до 100 школ.

Также в столице продолжат развивать предпрофессиональные классы с углубленной подготовкой к будущей профессии, а Московскую электронную школу (МЭШ) будут и дальше совершенствовать. С помощью МЭШ можно автоматически формировать показатели результатов образовательной деятельности школ, а учителя с ее помощью могут гибко планировать уроки.

Что касается педагогов, в Москве внедрят систему индивидуального методического сопровождения для учителей. Также в Москве продолжат развивать программы "Московское долголетие" и расширят виды занятий.

В будущем в Москве планируется открыть специализированный социально-реабилитационный центр для ветеранов СВО.