В Москве на выставке представили работы фотографов из стран БРИКС

Международная фотовыставка "Большие города в Москве", на которой можно увидеть работы представителей России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, открылась в Москве. Об этом сообщила пресс-служба московского комитета по туризму.

"Экспозиция познакомит с образами мегаполисов в объективах 14 фотографов из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. На снимках запечатлены Санкт-Петербург, Рио-де-Жанейро, Мумбаи и другие города", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

По ее словам, участники проекта на протяжении недели будут проводить съемки в Москве. Их работы лягут в основу книги о столице.

Выставка охватывает 10 локаций, главная из которых - подземный музей парка "Зарядье", также фотографии представлены на ВДНХ, на площади рядом с павильоном № 36 "Музей кино", у фонтана "Золотой колос" и южного входа в парк "Останкино". Среди других площадок - улица Арбат, парк "Красная Пресня", Покровский и Яузский бульвары.

Кроме того, в малом амфитеатре парка "Зарядье" мастера проведут лекции и мастер-классы. Том Лисбоа (Бразилия), Лю Сяосяя (Китай) и другие авторы расскажут о различных стилях и техниках съемки, которые можно использовать для передачи атмосферы города. 10 августа встречу посвятят Индии, России и Южно-Африканской Республике, 11 августа - Китаю и Бразилии.