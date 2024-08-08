Туроператоры посоветовали россиянам планировать поездку в Европу за 2,5-3 месяца

<p style="text-align: justify;">Временный выставочный центр градостроительного развития Москвы, расположенный в павильоне «Макет Москвы», является одним из самых посещаемых на всей территории ВДНХ. За второй квартал 2024 года павильон посетили 124 924 человека. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, <a title="" href="https://www.mos.ru/dgp/structure/person/104839093/" target="" rel="">Владислав Овчинский</a>.</p> <p style="text-align: justify;">«Двери павильона открыты для всех желающих. Сюда приезжают москвичи и гости столицы со всего мира насладиться красотой столицы с высоты птичьего полета, ближе познакомиться с основными достопримечательностями Москвы и окунуться в архитектуру уникальных сооружений. Так, среди посетителей во втором квартале текущего года были гости из 47 стран, в том числе из Белоруссии, Китая, Саудовской Аравии и других», — отметил<strong> </strong>Владислав Овчинский.</p> <p style="text-align: justify;">«Макет Москвы» пользуется популярностью у образовательных учреждений и делегаций. Многие школьники и студенты приходят посмотреть на уменьшенную копию Москвы с целью поближе познакомиться с объектами города и его историей. 125 делегаций из России и других стран посетили павильон с экскурсионной программой. </p> <p style="text-align: justify;">Всего за три месяца в павильоне «Макет Москвы» показали более 980 светотехнических шоу, проведено 9827 сеансов на VR-аттракционе «Полет над макетом Москвы» и проведено более 178 интерактивных викторин о Москве.</p> <p style="text-align: justify;">В этом квартале разработали и запустили новое светотехническое шоу «Пушкин о Москве», особенно востребованной оказалась интерактивная викторина по пушкинской Москве. Специально для посетителей павильона «Макет Москвы» была разработана интерактивная викторина, позволяющая всем желающим проверить свои знания о столице. Во втором квартале 2024 года в викторинах приняли участие более 3096 человек.</p> <p style="text-align: justify;">С апреля по июнь текущего года в павильоне были организованы 2 фотовыставки и выпущен выпуск ежеквартального журнала «Макет Москвы» тиражом 50 000 экземпляров. Журнал распространяется бесплатно на стойках при выходе из павильона.</p> <p style="text-align: justify;">Павильон «Макет Москвы» работает с 10:00 до 20:00 ежедневно, кроме понедельника. Посетить его и воспользоваться услугами можно бесплатно.</p> <p style="text-align: justify;">Ознакомиться с подробной информацией о павильоне «Макет Москвы», посмотреть расписание светотехнических шоу и VR-аттракциона, а также записаться на экскурсии можно на <a title="" href="https://maketmoskvy.ru/ru" target="" rel="">сайте</a>, через мобильное приложение «Макет Москвы».</p>