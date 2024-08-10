В Москве начали подготовку общественных наблюдателей к выборам в Мосгордуму

Корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы сформирован. Теперь каждому наблюдателю предстоит пройти обучение. Об этом в субботу, 10 августа, сообщает пресс–служба Общественного штаба.

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В обучение входит онлайн–курсы и занятия с наставниками в аудитории.

На открытии очного обучения наблюдателей поприветствовал Михаил Швыдкой, заместитель председателя Общественной палаты Москвы.

— Ваше участие в Корпусе наблюдателей – это не просто реализация вашего гражданского права, это высокая ответственность и значимый вклад в развитие демократических процессов в нашем городе, — обратился он к членам корпуса.

Он также отметил, что работа наблюдателей является ключевым элементом в обеспечении прозрачности и легитимности процедуры голосования на предстоящих выборах, передает пресс-служба Общественного штаба в своем Telegram–канале.

Недавно стало известно, что в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы вступили 12 680 человек.