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Регата Radio Monte Carlo пройдёт 18 августа в Москве

Регата Radio Monte Carlo состоится 18 августа на севере Москвы. Она входит в программу Спортивных игр Восточного экономического форума.

Регата Radio Monte Carlo пройдет 18 августа в Москве
© РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Участники регаты выйдут на яхтах класса J/70. Каждую команду будет сопровождать опытный капитан. Формат гонок определит в день соревнований судейский комитет в зависимости от погоды и силы ветра.

Для участников и гостей выступит кубинский певец Willie Key, известный по российскому шоу «Голос».

Также запланирована развлекательная программа после соревнований. Среди специальных гостей — Алексей Чумаков, Юлия Пересильд и группа «Мандрагора». Завершится вечер кинопоказом под открытым небом.

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Алексей Чумаков
Юлия Пересильд