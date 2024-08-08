Регата Radio Monte Carlo пройдет 18 августа в Москве

Регата Radio Monte Carlo пройдёт 18 августа в Москве
Регата Radio Monte Carlo состоится 18 августа на севере Москвы. Она входит в программу Спортивных игр Восточного экономического форума.
Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».
Участники регаты выйдут на яхтах класса J/70. Каждую команду будет сопровождать опытный капитан. Формат гонок определит в день соревнований судейский комитет в зависимости от погоды и силы ветра.
Для участников и гостей выступит кубинский певец Willie Key, известный по российскому шоу «Голос».
Также запланирована развлекательная программа после соревнований. Среди специальных гостей — Алексей Чумаков, Юлия Пересильд и группа «Мандрагора». Завершится вечер кинопоказом под открытым небом.