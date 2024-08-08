В Южном Бутове построят общественный центр

В столичном районе Южное Бутово возведут общественный центр, заявила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Об этом сообщает РИАМО.

По словам чиновника, Москомархитектура выпустила соответствующий градостроительный план земельного участка площадью 0,62 га.

Площадь четырёхэтажного здания составит около 9 тыс. кв. м.

Также будет благоустроена прилегающая территория и оборудована парковка для посетителей общественного центра.

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