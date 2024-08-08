В Москве откроется выставка "Легенды российского джаза. Георгий Гаранян"

Выставочный проект "Легенды российского джаза. Георгий Гаранян" откроется с 15 августа и будет работать до 19 января в Музее С. С. Прокофьева в Москве. Проект посвящен 90-летию со дня рождения музыканта, об этом сообщили в пресс-службе музея.

"С 15 августа 2024 года в Музее С. С. Прокофьева откроется выставка "Легенды российского джаза. Георгий Гаранян". К 90-летию со дня рождения музыканта", - говорится в сообщении.

В рамках выставки можно увидеть предметы из личного архива Георгия Гараняна, книги музыканта, собрание грампластинок, награды музыканта, фотографии, афиши, музыкальные рукописи инструментальных и вокальных сочинений Георгия Гараняна. Одежду и аксессуары Людмилы Гурченко из телевизионного фильма-спектакля "Бенефис Людмилы Гурченко", фотопортрет Владимира Высоцкого, созданный специально для оформления пластинки, записанной ансамблем "Мелодия".

Специально к выставке подготовлен выпуск интервью с художественным руководителем театра "Сатирикон", актером и режиссером Константином Райкиным, в котором он рассказывает о совместном творчестве с Георгием Гараняном в спектаклях "Лица" и "Что наша жизнь?". Серия интервью будет продолжена в рамках работы выставки. Также экспозиция будет сопровождается аудиозаписями из фондов Музея музыки и видеоматериалами, предоставленными киноконцерном "Мосфильм".

"Своим талантом и профессионализмом он привил любовь к джазовой музыке самым разным слушателям и вывел джаз на академическую концертную сцену. Именно благодаря Гараняну джаз стал одним из самых популярных музыкальных жанров в стране. На выставке мы показываем путь музыканта от первого знакомства с джазом и до образа жизни "в стиле джаз", - рассказал в разговоре с пресс-службой генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

Георгий Гаранян сотрудничал с режиссерами Никитой Михалковым, Евгением Гинзбургом, актерами Аркадием и Константином Райкиными, Владимиром Высоцким, Людмилой Гурченко и Юрием Никулиным, певцами Александром Градским и Валентиной Толкуновой, музыкантами Владимиром Спиваковым и Денисом Мацуевым, благодаря которым были осуществлены проекты, вошедшие в золотой фонд отечественной культуры.