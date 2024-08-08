Функция аренды самокатов появилась в приложении "Московский транспорт"

Опция по аренде самокатов Whoosh стала доступна в приложении "Московский транспорт". Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

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Для того, чтобы забронировать самокат, пользователю необходимо открыть боковое меню в приложении, выбрать "Билеты и Сервисы" и нажать на пункт "Самокаты". Затем потребуется регистрация в личном кабинете оператора Whoosh, а после арендатор должен найти на карте ближайший к нему самокат.

"Следуйте инструкции и наслаждайтесь поездкой по городу. Не забывайте спешиваться на пешеходных переходах и соблюдайте правила", – сказано в сообщении.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что мобильные сервисы будут и дальше развиваться для комфорта всех участников движения по поручению Сергея Собянина.

Столичный Дептранс также недавно направил в адрес операторов сервисов аренды электросамокатов письмо с предложением увеличить штрафы за езду вдвоем до 100 тысяч рублей. Также специалисты предложили распространить такое наказание на тех, кто передает руль детям.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что поездки с детьми на электросамокате недопустимы, так как в таком случае центр тяжести смещается, из-за чего даже небольшая неровность может обернуться серьезными травмами для ребенка.