Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы 9 августа

Гроза ожидается в Москве в пятницу, 9 августа. В связи с непогодой в городе объявили желтый уровень опасности. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Гидрометцентра.

"Период предупреждения – с 12:00 до 21:00 9 августа. Гроза местами", – уточняется в публикации.

Такое предупреждение распространяется и на Московскую область.

Сверхинтенсивные осадки зафиксировали в некоторых районах Москвы в четверг, 8 августа. Больше всего их выпало в южной и юго-западной части города.

В августе в столице вырастет число гроз, отметила ранее синоптик Татьяна Позднякова. При этом радуга может быть предвестником непогоды, добавила она.