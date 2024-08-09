В Москве объявлен «желтый» уровень из-за грозы в выходные

«Желтый» уровень из-за грозы объявлен в столице с вечера субботы до понедельника. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает АГН «Москва».

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В МЧС призвали москвичей к осторожности на дорогах из-за непогоды. Из-за неблагоприятных метеорологических явлений рекомендуется снизить скорость движения на автомобиле и держать дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также не использовать внезапные маневры.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в субботу жителей и гостей столицы ожидает отличная погода, а в воскресенье она испортится. Ожидается гроза, кратковременные дожди и повышенное давление.

Москвичей призвали пересесть на метро 9 августа из-за непогоды.

В Гидрометцентре предупредили, что в Москве и области сохранится грозовой характер погоды.

Недавно в Москве перенесли праздничные мероприятия в честь 100-летия автобуса. Сообщается, что причиной стала плохая погода в столице в ближайшие выходные.

В предстоящие выходные в Москве будут идти дожди с грозами, возможны подтопления в некоторых районах города. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил синоптик Александр Ильин. По его словам, в пятницу, 9 августа, в столице ожидаются кратковременные дожди, также возможны и грозы.