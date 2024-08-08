Собянин: в Курск направили дополнительные бригады медиков
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отправке дополнительных бригад медиков в Курск для оказания помощи.
«В Курск направлены дополнительные медицинские бригады для оказания помощи и для транспортировки при необходимости в московские больницы», — заявил он.
Кроме того, по словам Собянина, в московские клиники поступили пятеро пострадавших при обстрелах ВСУ в Курской области. Все находятся в стабильно-тяжёлом состоянии.
Ранее стало известно, что число пострадавших детей при обстреле ВСУ Курской области выросло до девяти.