Собянин: в Курск направили дополнительные бригады медиков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отправке дополнительных бригад медиков в Курск для оказания помощи.

«В Курск направлены дополнительные медицинские бригады для оказания помощи и для транспортировки при необходимости в московские больницы», — заявил он.

Кроме того, по словам Собянина, в московские клиники поступили пятеро пострадавших при обстрелах ВСУ в Курской области. Все находятся в стабильно-тяжёлом состоянии.

Ранее стало известно, что число пострадавших детей при обстреле ВСУ Курской области выросло до девяти.