На МЦД-1 временно изменится расписание движения поездов

С 9 по 11 августа с 19:00 до 10:30 на Белорусском и Савеловском направлениях первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) изменится расписание движения поездов.

На Белорусском направлении часть поездов дальнего пригорода отменят, некоторые проследуют только от и до Белорусского вокзала и станции Фили. Интервалы движения увеличат: после 19:00 — до 15 минут, после 22:00 — до одного часа, с начала движения до 10:30 — до 40 минут.

На Савеловском направлении часть поездов отменят, некоторые проследуют укороченными маршрутами от и до Савеловского вокзала. Интервалы движения частично увеличат до 20 минут.

Часть поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево проследует от и до Савеловского вокзала.

В период ограничений движения поездов будут по очереди закрывать пути на станции Фили. Это необходимо для реконструкции станции Москва-Сити (бывшая Тестовская) и строительства путепроводной развязки между станциями Беговая и Москва-Сити.

Для поездок в аэропорт можно воспользоваться экспресс-автобусами № 1195 и 1195D от станции метро «Ховрино». Поездка займет 20 минут. Полное расписание движения автобусов и поездов «Аэроэкспресс» есть на сайте компании. С расписанием движения пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика. Пассажирам рекомендуют планировать поездки заранее.