Москвичам пообещали скверные выходные

В столице в воскресенье, 10 августа, ожидается «скверная погода» с дождями с грозами. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» Александр Ильин.

Кратковременные дожди с грозами ожидаются уже в пятницу, 9 августа. Температура днем окажется на отметке плюс 22-24 градуса. Ожидается ветер северо-западного направления, его порывы усилятся до 12 метров в секунду. В ночные часы ожидается плюс 13-15 градусов.

В субботу днем погода окажется достаточно спокойной, при этом кратковременные дожди могут затронуть западные районы Московской области. Днем воздух прогреется до плюс 23-25 градусов. Ветер будет достаточно плотным, по силе 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду. Ночью, как и в субботу, ожидается плюс 13-15 градусов.

Вечером в субботу в Москву придет холодный атмосферный фронт. Ожидается заметное понижение температуры. Начнутся сильные дожди, которые продляться до утра воскресенья. По прогнозам синоптика, за короткое время может выпасть от 10 до 25 миллиметров осадков. Возможные локальные подтопления. Ночью температура воздуха составит плюс 13–15 градусов.

При этом утром в воскресенье жители столицы «проснутся в совершенно другой воздушной массе», заверил синоптик. Грозовое положение сохранится в воскресенье днем. При этом ожидаются как дожди, так и прояснения. Столбик термометра будет на отметке плюс 16–21 градусов. Ожидается также порывистый ветер до 17 метров в секунду. Ночью, как и в субботу, температура окажется на отметке плюс 13–15 градусов.

По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в начале следующей недели температура в столице заметно понизится и окажется на уровне 17-20 градусов. По ночам столбики термометров будут опускаться до плюс 9-12 градусов. Такая погода продержится до четверга, 15 августа, затем в столицу придет небольшое потепление.