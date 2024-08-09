Собянин провел технический пуск станции «Потапово» Сокольнической линии метро

Станция «Потапово» Сокольнической линии Московского метрополитена примет первых пассажиров в ближайшие недели. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В Москве закончено строительство еще одной станции – станции «Потапово». Это конечная станция Сокольнической линии метро, которую за последние годы мы продлили практически на 70%. Она пришла из старой Москвы в новую Москву и сегодня дошла практически до Южного Бутово. В течение нескольких недель будут закончены пусконаладочные работы, и здесь появятся первые пассажиры, — сказал Собянин.

Как рассказал мэр, станция значительно улучшит транспортную доступность районов Южное Бутово и Коммунарка.

Ожидается, что пассажиропоток станции на момент пуска составит 19,5 тысяч человек в сутки. К 2030 году он, как прогнозируется, вырастет до более чем 27 тысяч человек.

Открытие станции «Потапово» завершает формирование Сокольнической линии метро. Если до 2014 года ветка насчитывала 19 станций, то теперь в ее составе будет действовать 27 станций, сообщает АГН «Москва».

Заместитель председателя общественного совета района Аркадий Корольков рассказал, что в Москве начались работы по благоустройству территории возле станции метро «Рязанский проспект».