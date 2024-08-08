Переселение по программе реновации затронуло около 168 тысяч горожан

В настоящий момент в Москве по программе реновации построили 322 жилых комплекса. В них переезжают или уже переехали около 168 тысяч жителей столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Первые москвичи переехали в новые квартиры по программе в феврале 2018-го. За семь лет действия программы в столице построили 322 жилых комплекса общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров. Они позволят расселить жителей более одной тысячи старых домов. В настоящий момент около 168 тысяч горожан приступили к переезду или уже закончили переселение по программе реновации. Переселение завершено в шести районах города – Северном, Молжаниновском, Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове и Ясеневе, — рассказал Владимир Ефимов.

Он также добавил, что в настоящий момент по программе реновации идет проектирование и строительство 464 домов общей площадью 9,1 миллиона квадратных метров.

— Особенно высокие темпы переселения москвичей по программе реновации пришлись на последние три года: с 2021 по 2023-й, за это время правообладателями новых квартир стали около 120 тысяч человек. С начала 2024 года свыше 21,7 тысячи москвичей также заключили договоры с городом. Они получили не только удобное и комфортное жилье, но и современную инфраструктуру: благоустроенные дворы, рекреационные зоны, а также объекты торговли и сферы услуг на первых нежилых этажах своих домов, — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Для реализации программы подобрано 623 площадки общей мощностью около 10,2 миллиона квадратных метров жилья. В кварталах реновации будет создана городская среда нового качественного уровня: сбалансированная, открытая, комфортная и привлекательная.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах работы Комплекса градостроительной политики и строительства за семь месяцев этого года и планах на ближайшую перспективу.