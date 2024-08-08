Синоптик предупредила москвичей об интенсивных дождях с грозой 8 августа

Осадки продолжатся около двух дней. «Сейчас уже на юге Московской области идут сильные дожди — это фронт окклюзии. Где-то к 12 часам он приблизится к нам, к Москве. Будут кратковременные дожди, не исключена гроза. Температура воздуха в Москве — +21...+23 °С. Сегодняшний день будет наиболее дождливым», — отметила Татьяна Позднякова в комментарии для RT. Дожди стоит ожидать и в ночь на пятницу. Температура воздуха днём составит до +24 градусов. В субботу и в воскресенье осадки будут менее интенсивными, однако возможно похолодание до +20 градусов.