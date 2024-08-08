Свыше 12 километров дорог построили в Москве с начала 2024 года

Среди наиболее значимых объектов — пешеходный мост, который соединил стрелку острова Балчуг с Крымской и Якиманской набережными и транспортная развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля.

© М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С начала 2024 года в Москве появилось более 12 километров дорог, восемь искусственных сооружений и один пешеходный переход. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках формирования нового транспортного каркаса уже выполнена масштабная работа. С 2011 года в столице возвели 1372,3 километра дорог, в том числе 12,3 километра — за семь месяцев 2024-го. Почти за 13 лет построено 437 тоннелей, эстакад и мостов, включая восемь искусственных сооружений — с начала текущего года. Их количество выросло на 65 процентов. Кроме того, появилось 314 внеуличных пешеходных переходов, один из них был построен в 2024-м», — рассказал Владимир Ефимов.

Среди наиболее значимых объектов — пешеходный мост, который соединил стрелку острова Балчуг (Болотную набережную) с Крымской и Якиманской набережными и транспортная развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Основные работы на ней завершили в марте. На шесть месяцев раньше установленного срока открыли путепровод в районе 24–25-го километров Ленинградского шоссе. Во время работ движение поездов и автомобилей не останавливали.

До конца 2024-го планируют ввести в эксплуатацию транспортную развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе и трассу, связывающую Московский скоростной диаметр с автомобильной дорогой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Кроме того, откроют участок дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Новомосковская» до улицы Поляны, а также дублер Калужского шоссе.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что основными задачами московских строителей в этом году остаются создание комфортной и сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, а также возведение жилья по программе реновации.