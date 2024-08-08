Почти 400 фасадов жилых домов капитально отремонтировали с начала года

Для каждого типа фасада разрабатывают специальную технологию, которая позволяет восстановить технические характеристики и внешний облик здания.

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Специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали почти 400 фасадов многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках реализации региональной программы капитального ремонта обновим в этом году около 900 фасадов жилых домов, работы почти на 400 объектах уже завершены. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания», — отметил Петр Бирюков.

При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляют геометрию панелей, на втором — заполняют герметиком межпанельные швы, после чего фасад грунтуют и окрашивают в два слоя.

Все краски для фасадов, которые применяют в рамках капремонта жилых домов, обладают высокими паропроницаемыми свойствами. Это обеспечивает устойчивость к воздействию влаги и позволяет долго сохранять насыщенный цвет.

Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводят с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Обновленный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования.

Кирпичные фасады в рамках капремонта обязательно гидрофобизируют. Это современный метод обработки, который защищает поверхность от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.

Столичная программа капитального ремонта — один из самых значимых проектов модернизации жилья в мире. В нее вошло более 29,4 тысячи зданий общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года работы прошли почти в 14 тысячах многоквартирных домов. Тем самым выполнена практически половина плана, рассчитанного до 2044-го.