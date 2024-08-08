В Москве 10 августа днем температура поднимется до 27 градусов

Температура в субботу в Москве составит 22-27 градусов, однако в воскресенье она понизится до 23-25 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве достаточно однородная погода в течение всей недели. Изменение циркуляции воздуха прогнозируется в субботу, температура составит 22-27 градусов. В воскресенье есть вероятность понижения до 20 градусов в Москве, по области - до 18-23, осадки будут более заметными и плотные облака будут поглощать солнечную энергию", - отметил Вильфанд.

Он дополнил, что в оставшиеся будние дни этой недели температура составит 23-25 градусов, ветер северный и северо-западный. В субботу пройдет небольшой дождь, в воскресенье осадки будут более интенсивными.

Вильфанд отметил, что облачность предопределяет теплые ночи на выходных, температура составит 11-16 градусов, так как облака препятствуют охлаждению подстилающей поверхности.

Температура в водоемах Московского региона отмечается на уровне 19 градусов, до 20 градусов температура не доходит даже в озерах, уточнил руководитель Гидрометцентра.