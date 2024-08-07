Москвичей предупредили об осенней погоде в августе

В четверг, 8 августа, погода в Москве будет напоминать осеннюю, а на часть города обрушатся сильные ливни. Об этом в среду, 7 августа, рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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— Погоду станет определять вновь образовавшийся компактный циклон, — рассказала метеоролог.

Прогнозируется, что большая часть осадков выпадет в южной части Московского региона и в соседней Калужской области. Дожди будут идти весь день. За сутки может выпасть от 20 до 30 миллиметров осадков, что составляет до 40 процентов нормы месяца.

Коллапс в Москве попал на видео

— Завтра зонты будут в фаворе, — написала Позднякова в своем Telegram-канале.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за грозы до вечера четверга, 8 августа.

Почти 30 процентов от месячной нормы осадков выпало на юге Москвы 6 августа. По информации синоптиков, наибольшее количество осадков зафиксировали на юге столицы — в ЮАО (до 23 мм), ЮЗАО (до 15 мм), в ЮВАО (до 14 мм).

К середине августа погода не радует жарой. О том, какой будет погода в ближайшую неделю, рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.