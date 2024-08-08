В «Царицыне» проходит выставка «Люди и фонды» в честь 40-летия музея

В Большом дворце проходит выставка «Люди и фонды. Коллективный проект сотрудников музея-заповедника «Царицыно» в честь 40-летнего юбилея музея.

43 куратора — сотрудника музея собрали лучшие предметы из фондов, чтобы рассказать об истории царицынской коллекции. Здесь есть живопись, книги, скульптура, мебель, керамика, фарфор, стекло, текстиль, археологические находки, ювелирные украшения и т. д. Каждый куратор написал эссе о выбранной вещи и «Царицыне» (тексты находятся рядом с экспонатами).

Кроме того, в создании выставки поучаствовали и три бывших директора музея-заповедника — Виктор Егорычев, Александр Безруков и Наталья Самойленко. Они рассказали историю архитектурно-музейных ансамблей: Виктор Васильевич — об установке скульптуры Екатерины II Екатерининском зале, Александр Сергеевич — о появлении Атриум Хлебного дома и органа, Наталья Юрьевна — об Оперном доме.

Выставка будет работать до 12 января 2025 года.

Билеты можно приобрести в кассе и на сайте музея.

Адрес: музей «Ансамбль усадьбы Царицыно, Большой дворец», Дольская улица, 1, стр. 6.