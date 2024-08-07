День фронтовой собаки отметят в Музее Победы

Музей Победы 17 августа проведет семейный фестиваль «День фронтовой собаки». Мероприятие посвящено подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны и начнется с возложения цветов к памятнику Фронтовой собаке.

© Вечерняя Москва

— Праздник «День фронтовой собаки» приурочен к 19 августа. Именно в этот день в 1943 году армейская овчарка-диверсант Дина стала первой в истории собакой, выжившей после подрыва, - до этого все четвероногие подрывники гибли. Дина выскочила на рельсы перед приближающимся фашистским воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку, скатилась с насыпи и умчалась в лес, — рассказали в Музее Победы.

Посетителей филиала музея на Поклонной горе — музея «Главные Оружейные Реликвии Армии» ожидают бесплатные групповые экскурсии с элементами исторической реконструкции в антураже интерактивной экспозиции. Боевые эпизоды времен Великой Отечественной воспроизведут кинологи и их четвероногие друзья из Центра военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А». Гости увидят подвиг овчарки Дины, задержание диверсантов на границе, спасение раненых и работу собак-разведчиков.

Москвичам и гостям столицы также представят современных четвероногих героев России: свои умения продемонстрируют питомцы Росгвардии и МВД. В программу также войдут выступления собак-поводырей, спасателей, помощников и других.

Кроме того, на площадке музея пройдут многочисленные мастер-классы с собаками и лекции о четвероногих питомцах, а у посетителей будет возможность помочь животным из приюта.

Информационные партнеры проекта - радиостанция «Звезда» и газета «Аргументы недели».