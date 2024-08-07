День Военно-воздушных сил отметят в Музее «Г.О.Р.А.»

11 августа, в канун Дня Военно-воздушных сил, филиал Музея Победы — Музей «Главные Оружейные Реликвии Армии» пригласил москвичей и гостей столицы на праздничную программу. Посетителей ждут чтения стихов и прозы об авиации, театрализованное представление и мастер-классы.

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— Ко Дню Военно-воздушных сил мы подготовили специальную программу, основанную на книге Героя Советского Союза, гвардии лейтенанта, летчицы Раисы Ермолаевны Ароновой «Ночные ведьмы», в которой она вспоминает, как 1942–1945 годах воевала в составе 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознаменного полка. Этот знаменитый женский авиаполк, сформированный в 1941 году из девушек-студенток, неизменно наводил ужас на врага, — рассказали в Музее Победы.

Стартует программа на главной сцене Музея «Г.О.Р.А.». Здесь актриса Софья Артемова прочтет отрывки из книги Раисы Ароновой, стихи, посвященные летчикам — участникам Великой Отечественной войны, а также представит отрывок из спектакля «Вдовий пароход» Ирины Грековой.

Около легкого бомбардировщика По-2ЛНБ будет проходить иммерсивное представление о летчице ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознаменного полка.

Также гостей на площадке «Авиационная» встретит реконструктор в авиационной форме 1940-х годов, он познакомит гостей с устройством парашюта и расскажет, как им пользоваться. Самых маленьких посетителей филиала Музея Победы научат рисовать модели самолетов цветными мелками на асфальте.