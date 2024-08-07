Коллапс в Москве попал на видео

Сильный дождь накрыл Москву в среду днем, 7 августа. Под водой оказались улицы и дороги на юго-западе города. Ролики опубликовал портал «Радио Sputnik».

На кадрах видео дождь заливает парки, автострады, дома. Машины едут как за прозрачной стеной. В низинах автомобили практически плывут. Перед рекой, в которую временно превратилась трасса, стоят автобусы — предположительно, водители не решаются заехать в воду.

На пешеходном переходе горит красный свет при том, что людей на улицах практически не видно. Мужчина в общественном транспорте смотрит на мокрый пол, на двери, из-под которых просачивается вода, и говорит с некоторым страхом: «затопит нас».

На западе Москвы выпало свыше 20% месячной нормы осадков

Житель столицы медленно поднимается по лестнице, по которой стекает вода. За заднем фоне группа молодых людей стоит в подземном переходе.

В Дептрансе Москвы отметили, что юго-западе столицы выпало более 20% нормы осадков менее чем за час.

«На западе столицы зафиксированы сверхинтенсивные осадки. Меньше чем за час в отдельных районах выпало до 17 миллиметров осадков, это свыше 20% от месячной нормы», — пояснили в ведомстве.

В Дептрансе уточнили, что основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком, вместе с тем, бригадами «Мосводостока» выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника.