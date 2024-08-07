В Москве запускают социальную рекламу против продажи сигарет и вейпов несовершеннолетним

Правительство Москвы поддержало инициативу Общественного Совета по проблеме подросткового курения и предоставило ему 325 рекламных мест на улицах города и в метро.

© Вечерняя Москва

Запускаемая акция — часть федеральной социальной кампании «Спасибо за отказ!». Ее цель — добиться исполнения действующих мер по ограничению доступа несовершеннолетних к табачной и никотинсодержащей продукции. Кампания проходит при поддержке Комитета по молодежной политике Госдумы РФ.

— К сожалению, мы часто сталкиваемся со случаями нарушения продавцами действующего закона и равнодушия граждан к этим нарушениям. Как следствие, сигареты и вейпы попадают в руки подростков. Совместными усилиями общественности и государства можно решить эту проблему, — отметила руководитель Общественного Совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская.

Принять участие в компании может каждый неравнодушный гражданин. С материалами, рассказывающими о вреде курения сигарет и вейпов, включая новости, аналитику и статистику, а также о запрете их продажи несовершеннолетним и мерах наказания за нарушение закона, можно ознакомиться на сайте федеральной социальной компании.