На западе Москвы выпало свыше 20% месячной нормы осадков

Более 20% месячной нормы осадков выпало на западе Москвы меньше чем за час. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. ТАСС

«На западе столицы зафиксированы сверхинтенсивные осадки. Меньше чем за час в отдельных районах выпало до 17 мм осадков, это свыше 20% от месячной нормы. Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком. Бригадами «Мосводостока» выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника», – говорится в сообщении. Агентство «Москва»

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в четверг, 8 августа, в Москве может выпасть от 20 до 30 миллиметров осадков, что составляет до 40% месячной нормы. Москва24