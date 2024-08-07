Собянин: Направляем московских врачей для оказания помощи в Курской области

В Курскую область направят московских врачей для оказания необходимой медицинской помощи. Об этом в среду, 7 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— В поддержку коллегам в Курской области направляем в регион московских врачей. Окажем всю необходимую медицинскую помощь. Готовы принять на лечение пострадавших в Москве, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр также выразил слова поддержки жителям области и назвал атаку на мирных жителей абсолютно недопустимой.

В Подмосковье готовы принять детей из Курской области в оздоровительные лагеря. Для размещения детей будут использованы загородные оздоровительные лагеря с комфортным проживанием и пятиразовым питанием. Дети смогут находиться в Подмосковье столько, сколько им потребуется.

Президент России Владимир на совещании с членами правительства заявил, что киевский режим предпринял очередную провокацию, атаковав Курскую область, и ведет неизбирательную стрельбу.

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