Ольга Зайцева рассказала о новых спортивных объектах в Москве

Москва не просто обеспечивает работу сложившейся спортивной инфраструктуры, но и постоянно создает новые объекты для занятий самыми разными видами спорта. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева во время общения с жителями района Северное Тушино.

«Каждый год в разных районах столицы реализуются проекты, цель которых сводится к тому, чтобы все жители города жили, работали и отдыхали в условиях равного комфорта. Так, только с начала этого года были возведены уникальный тенниса в «Лужниках», спортивный комплекс на ул. Раменки, крытая ледовая арена в Щербинке, универсальный культурно-спортивный центр «Чайка» и многие другие. Примечательно, что последние два были построены за счет инвесторов», – сказала Ольга Зайцева.

Более того, по ее словам, сейчас выставлены на торги права на размещение трех некапитальных спортивных объектов, которые расположены в поселении Марушкинское, Вешняках и Ново-Переделкино.

«Победители смогут открыть на этих локациях футбольный манеж, теннисный корт или другие комплексы, которые есть в перечне, утвержденном Москомспортом. Но главное условие – они должны быть предназначены для занятий физической культурой», – подчеркнула Зайцева.

Она также отметила, что в самом районе Северное Тушино жители высказываются за строительство крытого катка с искусственным льдом.

По словам представителей инициативной группы, такие катки есть во всех соседних районах, но чтобы добраться до них необходимо время.

Ольга Зайцева активно поддерживает эту инициативу жителей, участвует в обсуждении ключевых характеристик этого важного спортивного объекта, таких как материалы для кровли, конструкция каркаса, технические параметры ледового поля. По ее словам, строительство такого объекта в шаговой доступности будут способствовать развитию в районе семейного зимнего отдыха, командных игр, включая хоккей и керлинг, а также проведению конькобежных состязаний.