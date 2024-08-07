Собянин: Киностудия им. Горького станет частью кинокластера мирового уровня

Киностудия имени Горького станет визитной карточкой создаваемого в столице кинокластера. Об этом в среду, 7 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Площадь студии увеличат до 100 тысяч квадратных метров. В ней установят современное оборудование, благодаря которому будут снимать новое российское кино и создавать оригинальные проекты.

Масштабный ремонтные работы киностудии проводятся в Валдайском проезде. По словам Собянина, там планируется возвести Студийно-производственный комплекс, в котором обустроят съемочные павильоны, студии виртуальных декораций, гримерки и другое.

В других пяти строениях студии полностью ремонтируют кровли и фасады, а также многофункциональный просмотровой зал. Территорию около всех комплексов приведут в порядок и впишут в городской ландшафт, добавил мэр в своем Telegram-канале.

Строительные работы планируют завершить в конце 2025 года.

В столице продолжается реставрация исторических зданий двух театров. Так, в подвале и на первом этаже дома, построенного в 1900 году на улице Чаплыгина, больше 40 лет располагается Театр Олега Табакова. В рамках реставрации специалисты сейчас воссоздают лепной декор.