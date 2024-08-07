Гостей форума-фестиваля «Москва 2030» ожидает погружение в мир технологий

Экспозиция, посвященная цифровым технологиям мегаполиса, открылась на Манежной площади в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». О представленных арт-инсталляциях, которые покажут гостям мероприятия, рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий столицы.

© Вечерняя Москва

Благодаря арт-объекту «Время сервисов», посвященной 30-летию Рунета, горожане узнают, как с 1994 года внедрялись и развивались технологии в Москве. Интерактивные зеркальные конструкциях способны отразить прошлое и настоящее столицы, ее исторические строения и инновации.

Инсталляция «Счетчики» расскажет посетителям форума о росте востребованности московских онлайн-сервисов и ИТ-проектов. Также москвичи и гости столицы увидят, сколько человек оформили единый читательский билет, как часто горожане обращаются к электронной медицинской карте и дневнику «МЭШ», а также о других сервисах, пояснили на официальном сайте мэра Москвы.

С 23 по 29 августа в парке «Зарядье» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» состоится Неделя финансовой грамотности. Участники смогут не только получить новые знания, но и попробовать современные технологии в деле. Робот Арди всю неделю будет давать практические советы и делиться интересными фактами.