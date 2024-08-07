Впервые на Фестивале «Спасская башня» выступит военный оркестр из ЮАР

Оркестр Военно-воздушных сил ЮАР примет участие в XVI Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который пройдёт с 23 августа по 1 сентября в Москве. Для московских зрителей южноафриканские гости подготовили красочное выступление, сочетающее международную классику и национальные мотивы. Представители этой страны станут гостями Фестиваля впервые.

© Вечерняя Москва

Оркестр является гордостью ЮАР — страны, сочетающей в себе огромное разнообразие языков (12 языков государственного общения), оттенков кожи и вероисповеданий. Коллективу подвластны все музыкальные направления и жанры — от классических оркестровых произведений до национальных африканских мотивов.

Основанный в 1946 году капитаном Гарри Филлипсом в качестве военного марширующего ансамбля, сегодня оркестр является лицом южноафриканских ВВС и базируется в городе Цване, более известном как Претория. Музыканты не только сопровождают проведение воинских и государственных ритуалов, поддерживают моральный и боевой дух южноафриканских военнослужащих, но и выступают на родине и за рубежом.

Оркестр возглавляет майор Сифо Стивен Ндлову. Любовь к музыке привела его в своё время в церковный хор, затем в музыкальной школе он освоил специальности «тромбон» и «аранжировка». В 2004 году Ндлову был зачислен в Оркестр ВВС ЮАР на должность старшего музыканта. Высокий профессионализм и преданность своему делу позволили ему занять должность музыкального директора коллектива в мае этого года.

XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдёт на Красной площади с 23 августа по 1 сентября. Всю необходимую информацию можно узнать на официальном сайте Фестиваля SPASSTOWER.RU.

Реклама 0+.

ООО «Дирекция военно-музыкального фестиваля «Спасская Башня». ОГРН 1037710048551