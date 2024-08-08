В Люблине сдали в эксплуатацию жилой дом с подземным паркингом

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На юго-востоке Москвы сдан в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. Об этом в четверг, 8 августа, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Сообщается, что новостройка рассчитана на 48 однокомнатных, 149 двухкомнатных и 26 трехкомнатных квартир.

— Все работы по строительству и благоустройству территории завершены, по результатам итоговой проверки было оформлено заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации, затем застройщик получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию, — сообщил Антон Слободчиков порталу мэра Москвы.

Дом сдан по стандартам программы реновации — с полной отделкой, утвержденной постановлением Правительства Москвы. Здесь предусмотрено остекление лоджий, монтаж корзин для кондиционеров, установка сантехники и электрических плит.

По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству жилых домов, возводимых по программе реновации.

Недавно заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в Москве по программе реновации построили 322 жилых комплекса. В них переезжают или уже переехали около 168 тысяч жителей столицы.