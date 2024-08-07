Собянин утвердил перечень ключевых строек на 2024–2025 годы

В преддверии Дня строителя, который в 2024-м отмечается 11 августа, на заседании Президиума Правительства Москвы рассмотрели вопрос об итогах работы Градостроительного комплекса за семь месяцев этого года и планах на ближайшую перспективу.

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Основными задачами московских строителей в этом году остаются создание комфортной и сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, а также выполнение обязательств перед жителями по программе реновации. Однако в отличие от прошлых лет решать их приходится в условиях беспрецедентного санкционного давления.

Как показывают итоги января — июля 2024-го, Градостроительный комплекс Москвы успешно справляется со своими обязанностями. Так, обеспечен ввод в эксплуатацию 5,3 миллиона квадратных метров недвижимости, а также сохранены высокие темпы возведения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

По итогам заседания были определены ключевые объекты, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца года и в 2025-м:

— первый участок Троицкой линии метрополитена;

— станция «Потапово» Сокольнической линии метрополитена;

— комплекс зданий нового кампуса Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана;

— ледовый дворец в Мневниковской пойме;

— многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира;

— новый комплекс Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколково;

— комплекс зданий Национального космического центра;

— комплекс зданий Центрального московского ипподрома, где идет реставрация.

Развитие транспортной инфраструктуры. Метрополитен и МЦК

С 2011 года в Москве построили и реконструировали 238,2 километра линий, 114 станций, 12 электродепо Московского метрополитена и Московское центральное кольцо (МЦК). Сеть столичного метро выросла в 1,8 раза.

До конца 2024-го планируется завершить строительство 18 километров линий, восьми станций и одного депо. В том числе введут в эксплуатацию первый участок Троицкой линии (четыре станции: «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская») и станцию «Потапово» Сокольнической линии метро. Продолжаются работы по строительству Рублево-Архангельской линии. Специалисты приступили к основному этапу сооружения станции «Достоевская» Кольцевой линии.

В планах до 2030 года — строительство 71,4 километра линий, 30 станций и пяти новых электродепо.

Железнодорожный транспорт

Правительство Москвы реализует масштабную программу модернизации железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла. Работа ведется совместно с Минтрансом России, ОАО «Российские железные дороги» и администрацией Московской области. Начиная с 2011 года построили 392,9 километра железнодорожных путей (с учетом МЦК), открыли 53 новых (с учетом МЦК) и реконструировали 56 существующих остановочных пунктов. В составе транспортного узла «Черкизово» появился новый вокзал Восточный для поездов дальнего следования.

С начала этого года ввели в эксплуатацию семь объектов:

— вестибюль на Белорусском вокзале, который обеспечил интеграцию первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) с четвертым Московским центральным диаметром (МЦД-4);

— южный вестибюль московского городского вокзала Лианозово МЦД-1;

— северный вестибюль станции Москва-Сити (бывшая Тестовская) МЦД-4 с выходом к Мукомольному проезду и району Большого Сити;

— надземный переход через улицу Ленина в составе московского городского вокзала Зеленоград — Крюково МЦД-3;

— крытая пешеходная галерея, которая обеспечила интеграцию станции Кутузовская МЦД-4 с метрополитеном;

— вестибюль станции Москва-Сити МЦК, который обеспечил интеграцию МЦК с МЦД-4;

— московский городской вокзал Митьково МЦД-3.

До конца этого года планируется завершить реконструкцию московского городского вокзала Щербинка второго Московского центрального диаметра.

Улично-дорожная сеть

В 2011–2024 годах построили 1372,3 километра дорог, что составляет около 25 процентов существующей улично-дорожной сети. В столице возвели 437 тоннелей, эстакад и мостов — количество искусственных транспортных сооружений выросло на 65 процентов. Кроме того, появилось 314 внеуличных пешеходных переходов. В том числе с начала текущего года завершили строительство 12,3 километра дорог, восьми искусственных сооружений и одного пешеходного перехода.

В числе наиболее значимых объектов:

— уникальный пешеходный мост на стрелке острова Балчуг;

— транспортная развязка на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) с улицей Верхние Поля (основные работы завершены в марте);

— путепровод в районе 24-25-го километра Ленинградского шоссе (движение открыто в марте этого года).

До конца 2024-го года планируется ввести в эксплуатацию ряд важных объектов, в числе которых:

— транспортная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе;

— трасса, связывающая Московский скоростной диаметр с автомобильной дорогой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (первый этап);

— участок автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Новомосковская» (транспортный узел «Столбово») до улицы Поляны (первый этап);

— дублер Калужского шоссе (первый этап).

В 2025–2026 годах построят 176,5 километра дорог, 40 искусственных сооружений и 52 пешеходных перехода.

Жилье и коммерческая недвижимость

За семь месяцев этого года в Москве построили 5,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 2,2 миллиона квадратных метров жилья.

В целом с 2011-го в столице построили 139,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Общий фонд городской недвижимости вырос на 31 процент. В том числе построено 60,3 миллиона квадратных метров жилья, что увеличило жилой фонд Москвы на 25 процентов. В домах, построенных после 2010 года, живут около 2,5 миллиона человек.

За счет опережающего строительства недвижимости коммерческого и социального назначения (79,4 миллиона квадратных метров) обеспечено сбалансированное развитие города и создание новых рабочих мест. Ситуация с доступностью мест приложения труда улучшилась в 99 процентах городских районов, в том числе удаленных от центра.

Комплексное развитие территорий

Ключевой программой градостроительного развития Москвы стало комплексное развитие бывших промзон и неэффективно используемых территорий. По состоянию на 1 августа этого года в стадии реализации находится 86 проектов комплексного развития территорий общей площадью 1114 гектаров. В их рамках планируется возвести около 22,8 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате создадут около 235 тысяч рабочих мест.

Ежегодный бюджетный эффект после реализации этих проектов превысит 487 миллиардов рублей.

Программа реновации

В результате реализации программы реновации в новые квартиры переедут около миллиона москвичей. В кварталах создается городская среда высокого качества — сбалансированная, открытая, комфортная и привлекательная.

В программу реновации включено 5176 домов — около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. Для ее реализации подобрали 623 площадки, где можно построить около 10,2 миллиона квадратных метров жилья. С учетом территорий развития, на которых планируется возвести дома для переселения участников программы, общий потенциал составляет более 13 миллионов квадратных метров.

В столице построили 322 жилых комплекса общей площадью 4,5 миллиона квадратных метров, что позволит расселить более тысячи старых пятиэтажек. Ведется проектирование и строительство 464 домов общей площадью 9,1 миллиона «квадратов».

Первые новоселы въехали в новые жилые комплексы в феврале 2018 года. Сейчас идет или уже закончено переселение около 168 тысяч горожан. В шести районах столицы программа реновации завершена.

Социальные объекты

В 2011–2024 годах в Москве построили 1080 объектов социальной инфраструктуры, в том числе более 600 зданий школ и детских садов, свыше 160 объектов здравоохранения, больше 210 спортивных объектов и свыше 80 объектов культуры.

В том числе за семь месяцев этого года социальную инфраструктуру города пополнили 48 объектов, в числе которых 23 здания школ и детских садов, восемь медицинских объектов, 10 спортивных и семь объектов культуры.

Завершено строительство ряда уникальных объектов, среди которых:

— дворец тенниса в «Лужниках» и физкультурно-оздоровительный комплекс «Раменки»;

— три комплекса зданий нового кампуса Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана — центральный кластер, «Квантум-парк» и многофункциональный комплекс для студентов.

До конца этого года планируется завершить формирование крупнейшего Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка», а также строительство флагманского центра городской клинической больницы имени В.М. Буянова и ледового дворца в Мневниковской пойме.

Продолжается возведение многопрофильного комплекса детской городской клинической больницы святого Владимира и комплекса Московской городской больницы № 62. Работы закончат в 2025 году. Ведется проектирование нового корпуса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Начались работы по комплексной реконструкции Центрального московского ипподрома на Беговой улице.

Градостроительное планирование и госуслуги в строительстве

Стабильное развитие города во многом зависит от своевременности и качества предоставления государственных услуг в сфере строительства. С начала этого года Комитет города Москвы по архитектуре и градостроительству выпустил 5392 градостроительных плана земельных участков (документов, определяющих параметры возможного строительства на конкретных территориях), а также 281 свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительных концепций будущих зданий.

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов рассмотрел 4786 комплектов проектной документации.

Основные услуги в строительстве перевели в электронную форму и предоставляют застройщикам в максимально удобном виде.