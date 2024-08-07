Работа наземного транспорта может быть скорректирована из-за непогоды 7 августа

Работа наземного транспорта в некоторых районах Москвы может быть скорректирована из-за интенсивных осадков. Об этом в среду, 7 августа, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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— Из-за сверхинтенсивных осадков в разных районах города работа наземного транспорта может быть оперативно скорректирована, — написали в Telegram-канале ведомства.

Жителей столицы призвали быть внимательными и слушать объявления водителей.

До конца дня 7 августа в Москве ожидаются ливень с грозой. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей быть аккуратными на дорогах.

Ранее синоптик рассказал, что в середине августа ожидается теплая погода, но выше плюс 30 градусов температура не поднимется. На более теплую погоду стоит настраиваться ближе к середине месяца. 14–15 августа температура поднимется выше нормы на 3–4 градуса.

На этой неделе жаркое лето не вернется в Московскую область из-за непогоды, сообщает Гидрометцентр России. Московскую область вновь накроют дожди, при этом температура снизится на пару градусов.